Google Pixel 9a scende a meno di 400€ in 4 colorazioni da urlo

Acquistare lo smartphone dell’anno scorso non è una vergogna. Quando hai un dispositivo fantastico come Google Pixel 9a che scende a questo prezzo, l’affare è dietro l’angolo. Potente, bellissimo e con funzioni di sicurezza avanzate per non farti mancare niente. Disponibile in quattro colorazioni diverse e nel modello da 128GB, oggi è protagonista del Black Friday 2025 su Amazon. Mettilo in carrello a soli 398 euro invece che a 549 euro grazie al ribasso del 28%.

Google Pixel 9a è uno smartphone che merita di essere preso in considerazione. È sottile, con un’estetica tutta originale e soprattutto colorato. Non solo è bello a vedersi ma anche veloce e potente per soddisfare tutte le tue esigenze. Dal semplice navigare tra app a fare fotografie bellissime. In questo modello ci sono 128GB di memoria di archiviazione, classici e comodi. Inoltre è completamente sbloccato così che tu possa utilizzarlo con qualsiasi operatore telefonico.

Quali sono i suoi punti distintivi? Ogni azione avviene sul display Actua da 6,3 pollici ampio e uguale proprio a quello del Pixel 10. I colori sono vibranti, la risoluzione avanzata e lo scorrimento è fluido per goderti swipe infiniti e senza alcun lag. Conta che a supportare ogni tuo passo c’è il Chip Tensor G4 che è praticamente un mostro di potenza e ti permette di fare di tutto e di più e grazie agli 8GB di RAM, anche gaming e multitasking diventano alla portata quotidiana. Con 24 ore di autonomia dalla tua parte, non fare a meno di niente. E poi immortala ricordi in formato video (4k) o foto grazie alla doppia fotocamera posteriore potenziata da AI.

Aggiungilo al carrello a soli 398 euro su Amazon. Google Pixel 9a è da acqusitare ad occhi chiusi grazie allo sconto del 28% disponibile al Black Friday.