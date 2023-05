Gli smartphone Google Pixel funzioneranno anche come dashcam

Il pacchetto di funzioni “Sicurezza Personale” risulta disponibile a oggi su dispositivi Android selezionati, tra cui Google Pixel e Nothing Phone (1). All’interno di questa suite figurano feature particolarmente utili come “Condivisione di emergenza”, “Controllo sicurezza” e “Rilevamento incidente d’auto”. Nell’ultima build identificata dagli attenti sviluppatori, però, si trova anche la modalità “Dashcam”: che sia in dirittura di arrivo su smartphone Pixel?

Google Pixel diventa una dashcam

Per chi non lo sapesse, le dashcam sono quei dispositivi di registrazione (principalmente videocamere con un display o, magari, anche GoPro e smartphone vecchi) montati sotto lo specchietto dell’auto – o comunque sul cruscotto – per monitorare e salvare video durante la guida, fornendo informazioni utili in caso di incidente o altre situazioni impreviste.

Ebbene, sembra che anche gli smartphone Android, a partire dai Google Pixel proprietari, a breve potranno fungere da dashcam, stando alla build “dogfood” di Sicurezza Personale.

Una volta disponibile, la feature può essere lanciata tramite pulsante apposito al fine di avviare la registrazione manuale di un video o vedere quelli già salvati. Durante la registrazione, lo smartphone è completamente utilizzabile per qualsiasi attività. Altrimenti, si può risparmiare energia bloccando lo schermo, lasciando che la registrazione continui.

Durante la configurazione, peraltro, è possibile selezionare l’avvio automatico della registrazione al momento della connessione Bluetooth con un dispositivo, come potrebbe essere l’autoradio o il sistema di infotainment apposito, e terminarla alla disconnessione. Infine, per risparmiare memoria, le registrazioni verranno eliminate dopo tre giorni a meno che non vengano salvate, e i video sono compressi, con un peso di circa 30 megabyte al minuto, per 24 ore di registrazione.

Nulla nel codice menziona l’esclusività per device Pixel; pertanto, meglio attendere qualche settimana per vedere se la fase di test verrà allargata anche ad altri device nel corso dei prossimi mesi, dopo il lancio iniziale definitivo.