Google Pixel: supporto Ultra HDR per Instagram

Google ha annunciato la disponibilità del nuovo Feature Drop per gli smartphone Pixel. Tra le funzionalità introdotte dall’azienda di Mountain View c’è anche il supporto per l’upload delle foto Ultra HDR su Instagram. Novità anche per Pixel Watch e Pixel Tablet.

Nuove funzionalità per Google Pixel

La prima novità è riservata agli utenti statunitensi e riguarda la funzionalità Call Screen (Filtro chiamate in italiano). Toccando il pulsante “Hello” durante una chiamata in arrivo, Google Assistant chiederà al chiamante il motivo della chiamata. L’assistente può anche dire al chiamante che deve attendere un attimo prima della risposta.

Con i Pixel 7, 8 e Fold è possibile ora registrare e condividere video HDR a 10 bit direttamente nei Reel di Instagram. Gli utenti possono inoltre caricare e condividere foto Ultra HDR nel feed di Instagram, come già disponibile sui Samsung Galaxy S24.

La funzionalità Circle to Search (Cerchia e cerca in italiano), finora utilizzabile solo sui Pixel 8, arriverà presto anche sui Pixel 7. È sufficiente tenere premuto sul pulsante home o sulla barra di navigazione e usare una gesture per trovare informazioni su Google senza aprire altre app.

L’aggiornamento include altre interessanti novità per Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 5a con 5G e smartphone successivi. È possibile condividere solo la schermata di un’app (invece dell’intero schermo) durante una videochiamata e velocizzare il pairing degli accessori Bluetooth. Le nuove funzionalità saranno disponibili gradualmente nel corso dei prossimi giorni.