Google Pixel Watch 3 a un prezzo assurdo su Amazon (-130€)

Se vuoi metterti al polso uno smartwatch eccezionale che ha pochi rivali dai un’occhiata a questa promozione speciale che ti stiamo segnalando. Vai subito su Amazon e poi acquistare il mitico Google Pixel Watch 3 a soli 199,58 euro, invece che 329 euro.

Il prezzo di listino lo puoi vedere sullo store ufficiale ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra, dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare circa 130 euro sul totale. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Non perdere una delle migliori opportunità del momento.

Google Pixel Watch 3 a questa cifra è un best buy

Possiamo dire che il Google Pixel Watch 3 a questa cifra è uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi nella categoria e quindi devi essere veloce. Si presenta con un bellissimo design robusto ed elegante, dotato di un display OLED rotondo da 45 mm con refresh rate fino a 60 Hz e luminosità massima di 2000 nit.

Ci sono oltre 40 modalità di allenamento con monitoraggio delle prestazioni in tempo reale e puoi creare corse personalizzate. È in grado di rilevare l’assenza dibattito e avvisare subito i servizi di emergenza. Puoi scoprire ogni giorno la tua forma fisica in base ai tuoi dati del sonno, al battito cardiaco e alle attività che hai svolto. Puoi addirittura controllare la Google TV con lo smartwatch e la fotocamera del tuo smartphone Pixel. Hai il GPS integrato nonché microfono e altoparlante per rispondere alle chiamate.

Insomma una vera forza della natura che oggi puoi avere molto meno. Quindi non lasciartelo scappare. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Google Pixel Watch 3 a soli 199,58 euro, invece che 329 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.