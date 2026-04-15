 Google Pixel Watch 3 a un prezzo assurdo su Amazon (-130€)
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Google Pixel Watch 3 a un prezzo assurdo su Amazon (-130€)

Il Google Pixel Watch 3, nella versione WiFi, oggi è in offerta su Amazon a 130 in meno con possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.
Google Pixel Watch 3 a un prezzo assurdo su Amazon (-130€)
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Il Google Pixel Watch 3, nella versione WiFi, oggi è in offerta su Amazon a 130 in meno con possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Se vuoi metterti al polso uno smartwatch eccezionale che ha pochi rivali dai un’occhiata a questa promozione speciale che ti stiamo segnalando. Vai subito su Amazon e poi acquistare il mitico Google Pixel Watch 3 a soli 199,58 euro, invece che 329 euro.

Il prezzo di listino lo puoi vedere sullo store ufficiale ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra, dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare circa 130 euro sul totale. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Non perdere una delle migliori opportunità del momento.

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Google Pixel Watch 3 a questa cifra è un best buy

Possiamo dire che il Google Pixel Watch 3 a questa cifra è uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi nella categoria e quindi devi essere veloce. Si presenta con un bellissimo design robusto ed elegante, dotato di un display OLED rotondo da 45 mm con refresh rate fino a 60 Hz e luminosità massima di 2000 nit.

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Ci sono oltre 40 modalità di allenamento con monitoraggio delle prestazioni in tempo reale e puoi creare corse personalizzate. È in grado di rilevare l’assenza dibattito e avvisare subito i servizi di emergenza. Puoi scoprire ogni giorno la tua forma fisica in base ai tuoi dati del sonno, al battito cardiaco e alle attività che hai svolto. Puoi addirittura controllare la Google TV con lo smartwatch e la fotocamera del tuo smartphone Pixel. Hai il GPS integrato nonché microfono e altoparlante per rispondere alle chiamate.

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Insomma una vera forza della natura che oggi puoi avere molto meno. Quindi non lasciartelo scappare. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Google Pixel Watch 3 a soli 199,58 euro, invece che 329 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 apr 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
15 apr 2026
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