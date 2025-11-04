Google Pixel Watch 3 sprofonda al minimo storico: polso tech a poco

Google Pixel Watch 3 è uno smartwatch che non ha bisogno di presentazioni. Si riconosce non solo per la sua qualità ma anche per il suo design super originale sebbene molto semplice. Una volta indossato, rende il tuo polso completo di ogni funzione in termini di tecnologia. Per questi motivi è impossibile farne a meno, soprattutto se è al minimo storico. Su Amazon, lo sconto del 47% te lo fa acquistare con soli 239 euro invece di 449 euro. Non perdere tempo e aggiungilo al carrello.

Disponibile in colorazione nera, questo modello è quello con cassa da 45 millimetri. Grazie al suo cinturino flessibile e in silicone, lo adatti a qualsiasi polso e rimane sia stabile che fermo durante la giornata e i movimenti più bruschi. Catapultati al suo interno attraverso lo schermo Actua, lo stesso che trovi sugli smartphone del colosso. Grande, luminoso e colorato per leggere ogni dato e informazione con una sola occhiata. Ma non solo perché il menù è ricco di funzioni dedicate a tutte le esigenze quotidiane.

Dentro il suo cuore più nascosto, è concentrata la tecnologia più avanzata con sensori che studiano il battito cardiaco in tempo reale. Ti permettono di allenarti e avere report sui movimenti. Ti fanno riprendere fiato con il recupero e ti fanno navigare grazie a Maps offline. Crea programmi, rispetta i tuoi obiettivi e fallo con un compagno che è sempre al tuo fianco. Nella vita di tutti i giorni, poi, c’è Gemini che ti offre consigli personalizzati e cuciti su misura. In questo caso l’intelligenza artificiale è a tua completa disposizione perché analizza le tue abitudini e prestazioni per garantirti il meglio. La batteria, infine, ha 36 ore di autonomia dalla sua parte.

Con soli 239 euro su Amazon, Google Pixel Watch 3 è lo smartwatch da mettere al polso. Approfitta dello sconto del 47% subito.