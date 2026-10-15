Google Play: novità per ricerca e download delle app in auto

L’azienda di Mountain View ha annunciato diverse novità per Google Play. Una di esse riguarda le automobili con servizi Google integrati (accessibili senza collegare uno smartphone Android). Nelle prossime settimane saranno disponibili miglioramenti per la ricerca e il download delle app. Su smartphone si può sfruttare Gemini per ottenere suggerimenti personalizzati.

Novità per Google Play in automobile

Le automobili con Google integrato (Android Automotive) sono oltre 100 di 16 produttori. L’accesso alle app e ai servizi dell’azienda californiana avviene tramite lo schermo installato nella plancia centrale. Non occorre collegare lo smartphone come avviene con Android Auto. Il numero delle app è tuttavia molto più basso (circa 700). La nuova interfaccia del Google Play Store offre tre principali novità:

Scopri le app in evidenza, le novità e informazioni utili direttamente nella home page e scarica le tue app preferite con un solo tocco

Navigazione semplificata e raccolte selezionate (pensate sia per quando sei alla guida che per quando il veicolo è parcheggiato) ti consentono di scoprire e confrontare a colpo d’occhio app dedicate ad audio, video, giochi e altro ancora

Il nuovo layout flessibile di Google Play si adatta in modo dinamico alla forma, all’orientamento e alle dimensioni specifici del display del tuo veicolo

Google anticipa l’arrivo di nuove app e di una funzionalità multimediale, inizialmente solo per YouTube (serve l’abbonamento Premium). Sarà possibile guardare video sullo schermo mentre il veicolo è fermo e continuare ad ascoltare senza interruzioni l’audio in background non appena l’automobile si muove.

Altre novità per Google Play

Usando solo l’account standard (non quello per sviluppatori) è ora possibile creare app Android personalizzate con Google AI Studio. Rimarranno private, quindi accessibili al singolo utente. Nei prossimi mesi potranno essere condivise con familiari e amici.

Ask Play consente di fare domande e ricevere immediatamente suggerimenti personalizzati. Ora è in grado di generare un confronto tra diverse app, evidenziandone le differenze principali e il parere degli utenti. Prossimamente sarà possibile ottenere consigli su app e giochi durante una conversazione con Gemini.