Google porta Personal Intelligence in AI Mode su Search

Personal Intelligence è accessibile da circa una settimana negli Stati Uniti tramite app Gemini per Android, iOS e web. Google ha annunciato oggi che la funzionalità è ora disponibile anche in AI Mode su Search. È possibile però collegare solo due app.

Come funziona Personal Intelligence in AI Mode

AI Mode è la funzionalità integrata in Google Search che permette di ottenere risposte più dettagliate invece del tradizionale elenco di link. Personal Intelligence sfrutta la potenza del modello Gemini 3 e altre app di Google per avere risposte personalizzate. Ora è accessibile anche tramite AI Mode in Search (è necessario effettuare il login con un account Google e attivare “Attività web e app” e “Ricerca personalizzata” nelle impostazioni).

Inizialmente è possibile collegare Google Foto e Gmail. Prossimamente si potranno aggiungere le altre app che fanno parte di Google Workspace. L’azienda di Mountain View fornisce alcuni esempi di utilizzo. Quando l’utente chiede informazioni sui luoghi di interesse o su dove mangiare, AI Mode accede a Gmail e scopre la destinazione del viaggio dalle prenotazioni di hotel o aereo. Fornisce quindi un itinerario, considerando anche i precedenti viaggi testimoniati dai ricordi in Google Foto.

Analogamente può suggerire prodotti da acquistare, cosa indossare o cosa vedere al cinema usando come riferimento i dati delle due app. L’utente deve scegliere le app da collegare e attivare Personal Intelligence. In qualsiasi momento può scollegare le app e disattivare la funzionalità.

Google sottolinea che i modelli Gemini 3 non vengono addestrati con le email di Gmail e le immagini di Google Foto. Le risposte potrebbero essere sbagliate (allucinazioni), quindi l’utente può correggerle e fornire un feedback tramite “pollice giù”.

Personal Intelligence in AI Mode è disponibile tramite Search Labs agli utenti statunitensi con abbonamento AI Pro e AI Ultra che riceveranno un invito nei prossimi giorni.