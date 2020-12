Nell’anno che verrà ricordato dai libri di scuola come quello del coronavirus è quasi scontato quale sia la parola più digitata su Google da gennaio a oggi. A certificarlo è lo stesso motore di ricerca con un riepilogo degli ultimi dodici mesi che ben riassume un lungo periodo di ansie e preoccupazioni, ma anche il desiderio di reagire alla crisi (sanitaria e non solo) ingegnandosi e dandosi da fare.

Un anno di ricerche su Google: le tendenze del 2020

L’ormai tradizionale report di bigG è accompagnato dal video Year in Search confezionato dal gruppo di Mountain View per mettere in evidenza le tendenze di ricerca di questo 2020, aperto da un’immagine che fotografa dall’altro proprio l’Italia.

Il 2020 è stato l’anno dei “cosa significa…?”, dei “perché…?”, dei “come fare…?”. Sebbene “coronavirus” sia stata la prima ricerca di tendenza in Italia, come nel mondo, tutti noi abbiamo posto al motore di ricerca domande come “perché si chiama COVID-19?” e “cosa significa pandemia?”, “come fare il pane in casa”. Abbiamo cercato luoghi vicino a noi così da spostarci il meno possibile: il panificio, il benzinaio, il fioraio “vicino a me”.

Diamo di seguito uno sguardo alle Top 5 delle tendenze di ricerca registrate in Italia: il fantasma del “coronavirus” aleggia un po’ in ogni categoria, manifestandosi di volta in volta come “Dpcm” o come “lievito di birra”. Focus anche su politica (nostrana ed estera), sport e addii importanti ad alcune celebrità.

Parole

Coronavirus; Elezioni USA; Classroom; Weschool; Nuovo Dpcm.

Persone

Alexa Zanardi; Silvia Romano; Donald Trump; Joe Biden; Giuseppe Conte.

Addii

Diego Armando Maradona; Kobe Bryant; Gigi Proietti; Ezio Bosso; Ennio Morricone.

Come fare…?

Pane in casa; Mascherine antivirus; Lievito di birra; Pizza; Amuchina.

Cosa significa…?

Pandemia; MES; Dpcm; Congiunti; Urbi et Orbi.

Perché…?

Perché votare sì al referendum; Perché si chiama coronavirus; Perché le scope stanno in piedi; Perché votare no al referendum; Perché l’Australia brucia.

Eventi

Campionato Serie A; Elezioni USA; Festival di Sanremo; Champions League; Europa League.

Coltivare

Pomodori; Fragole; Patate; Zucchine; Melanzane.

Fai-da-te (casa)

Pollaio; Barbecue; Zanzariere; Incubatrice; Compostiera.

Fai-da-te (per la persona)

Amuchina; Maschera capelli; Scrub; Tinta capelli; Ceretta.

Ricette?

Pizza; Pane; Cornetti; Lievito madre; Gnocchi di patate.

Vicino a me…