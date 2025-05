Google Traduttore si può usare come app predefinita su iPhone

Ci sono interessanti novità per tutti gli estimatori di Google Traduttore come app per la traduzione che sono in possesso di un iPhone e/o di un iPad. Adesso, infatti, è possibile impostare la celeberrima app di casa Google come predefinita per la traduzione su iOS e anche su iPadOS.

Google Traduttore può diventare l’app di traduzione predefinita su iOS e iPadOS

A partire da iOS 18.4 e iPadOS 18.4 è infatti possibile sostituire l’app di traduzione preinstallata di Apple con un’alternativa. “Big G” nelle scorse ore ha provveduto a rilasciare un aggiornamento specifico per la sua app Google Traduttore, in modo che possa essere impostata come predefinita per la traduzione su iPhone e iPad.

Per impostare Google Traduttore come app predefinita per la traduzione su iPhone e iPad è sufficiente selezionare l’icona di Impostazioni presente nella schermata Home e/o nella Libreria app del sistema, scorrere verso il basso la schermata che segue e selezionare la voce App, dunque quella App di default, dopodiché occorre premere sulla dicitura Traduzione e selezionare Google Traduttore dall’elenco delle app disponibili.

Si tratta di una piccola, ma decisamente importante novità che amplia la flessibilità di iOS e iPadOS, avvicinando sempre di più i sistemi operativi mobile del colosso di Cupertino a una gestione aperta delle app di sistema che sino a non molto tempo fa era impensabile.

Da tenere presente che è possibile modificare anche le app predefinite per email, browser, password, chiamate e messaggistica. Nell’Unione Europea è stata altresì introdotta la possibilità di cambiare l’app di navigazione predefinita.