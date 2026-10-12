Google Traduttore con Smart Assist: l'AI elimina esitazioni e intercalari

Con oltre un miliardo di utenti in tutto il mondo, Google Traduttore è senza dubbio lo strumento di traduzione più popolare sul mercato. E non bisogna dimenticare che, come ogni buona azienda tecnologica, Google punta ampiamente sull’intelligenza artificiale. L’azienda di Mountain View ha peraltro appena svelato Gemini Agent, che permette all’AI di diventare un vero e proprio assistente personale.

Non c’è quindi voluto molto prima che il colosso arricchisse la sua applicazione con l’intelligenza artificiale. L’anno scorso, Google aggiungeva funzionalità AI in Traduttore. E a quanto pare quello non fu che l’inizio. Google Traduttore è stato lanciato nel 2006. In altre parole, il celebre strumento di traduzione compie vent’anni quest’anno. Google approfitta quindi dell’occasione per migliorare sempre di più la sua applicazione con… sempre più AI.

Google Traduttore: basta esitazioni, l’AI fa pulizia al posto nostro

Alcune righe di codice individuate nell’ultima versione Android dell’applicazione sono particolarmente intriganti. Una potenziale futura funzionalità AI affronterebbe le esitazioni durante la trascrizione delle traduzioni. In questo modo, alcune parole parassite potrebbero essere semplicemente eliminate, così da rendere più fluide le traduzioni.

In altre parole, gli “ehm“, gli “ah” e altri “mh” non verrebbero trascritti da Google Traduttore. Solo le informazioni principali verrebbero tradotte, per la grande gioia dell’interlocutore. Questa funzionalità, battezzata “Smart Assist“, funzionerebbe quindi come un filtro intelligente.

Tuttavia, Android Authority riporta che Smart Assist sarebbe soltanto opzionale. Gli utenti potrebbero così scegliere tra la modalità di traduzione classica e il suo equivalente ottimizzato dall’intelligenza artificiale. È inoltre importante notare che Google non ha ufficialmente annunciato questo potenziale aggiornamento.