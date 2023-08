Google Voli: come scoprire il momento più economico per prenotare un viaggio

Trovare voli low cost durante la pianificazione di un viaggio non sarà più un problema grazie alla nuova funzione di Google Voli che è in grado di monitorare il momento più economico per prenotare un volo. Google Voli è di base uno dei migliori strumenti per trovare voli low cost oltre a mostrare le offerte più convenienti per collegare due aeroporti, offre diverse funzioni molto comode quando si pianifica un nuovo viaggio. Tra queste la possibilità di esplorare le destinazioni in base al budget, al periodo e agli interessi, o di monitorare i prezzi e ricevere avvisi quando cambiano.

Google Voli: scopre il momento più economico per partire

La nuova funzione rende la piattaforma ancora più completa permettendo di visualizzare da Google Voli il momento più economico per prenotare un volo. Si tratta di una stima basata sull’analisi dei dati storici e delle tendenze del mercato, che indica se il prezzo attuale del volo è inferiore, uguale o superiore alla media, e se è probabile che aumenti o diminuisca in futuro. Un modo veloce e utili per pianificare il proprio viaggio e per capire quando conviene prenotare.

Usare la funzione è semplicissimo basterà inserire la destinazione e le date del viaggio su Google Voli per poi osservare i risultati. Nello specifico è presente uno schema che mostra il prezzo medio del volo e il prezzo attuale. Ma cliccando sui dati è possibile visualizzare una finestra che mostrerà un vero e proprio grafico con l’andamento dei prezzi nel tempo e una previsione per i prossimi giorni o settimane. Questa funzione è disponibile per la maggior parte delle rotte aeree, ma non per tutte. Inoltre, si tratta di una stima approssimativa, che non garantisce la precisione o l’affidabilità dei dati.

Ma non solo, con Google Voli è anche possibile esplorare le destinazioni in base al budget, al periodo e agli interessi, usando la funzione “Esplora”. Oppure, monitorare i prezzi e ricevere avvisi quando cambiano, usando la funzione “Monitora prezzi”, per salvare voli preferiti. Infine, è presente anche la possibilità di vedere le emissioni di anidride carbonica dei voli, usando la funzione “Emissioni”. Questa funzione permette di confrontare l’impatto ambientale dei diversi voli, mostra la quantità di CO2 emessa per ogni volo, così da poter scegliere di visualizzare solo i voli con emissioni inferiori alla media, provvisti di un’apposita etichetta verde.