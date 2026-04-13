Google Workspace: crittografia E2E per Gmail su Android e iOS

Google ha annunciato il supporto per la crittografia end-to-end (E2EE) in Gmail per Android e iOS, circa un anno dopo l’arrivo della funzionalità nella versione web del servizio di posta elettronica. È un miglioramento di sicurezza rispetto alla crittografia lato client (CSE) disponibile da ottobre 2023. Serve però uno specifico abbonamento.

Email con E2EE verso tutti i destinatari

La crittografia end-to-end per le email inviate con Gmail è basata sulla crittografia lato client. Quest’ultima deve quindi essere attivata per i client Android e iOS nella console di amministrazione. La funzionalità è un’esclusiva degli abbonati a Google Workspace con licenza Enterprise Plus e add-on Assured Controls o Assured Controls Plus.

Gli utenti aziendali possono scrivere e leggere i messaggi con crittografia end-to-end che garantisce una maggiore protezione delle informazioni. Non occorre installare app aggiuntive o utilizzare portali dedicati. Le email cifrate possono essere inviate a qualsiasi destinatario.

Se il destinatario è un utente Gmail, il messaggio cifrato verrà recapitato nella sua casella di posta come una normale conversazione email. Se il destinatario non usa l’app Gmail può leggere e rispondere in modo semplice e sicuro direttamente dal proprio browser (in pratica una versione ridotta di Gmail), indipendentemente dal servizio di posta elettronica o dal dispositivo utilizzato.

Il supporto per la funzionalità combina il massimo livello di privacy e crittografia dei dati con un’esperienza intuitiva, consentendo un utilizzo semplice della posta elettronica cifrata per tutti i clienti, dalle piccole imprese alle grandi aziende e al settore pubblico.

Come si vede nell’immagine, l’utente che vuole inviare un messaggio cifrato deve cliccare sull’icona del lucchetto e scegliere l’opzione “Crittografia aggiuntiva“. Gli allegati possono essere aggiunti normalmente. Non è noto se in futuro sarà disponibile anche per gli utenti con account Gmail personale o se rimarrà un’esclusiva degli abbonati aziendali.