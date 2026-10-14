Googlebook: perché Gmail, YouTube e Docs usano la versione web

Tra le promesse di Googlebook, il successore dei Chromebook, c’è la possibilità di accedere al vasto catalogo di applicazioni Android attraverso il Play Store, proprio come su uno smartphone. Tuttavia, i primi utenti hanno notato una stranezza: servizi come Gmail e YouTube non vengono eseguiti nelle rispettive app Android, ma attraverso versioni web. Una scelta che ha sollevato qualche dubbio su come funzioneranno le applicazioni sul nuovo dispositivo.

Google spiega perché impone le versioni web di Gmail, YouTube e Docs sui Googlebook

Gmail, Docs e Fogli sono in realtà applicazioni web lanciate su Chrome (una PWA, ovvero Progressive Web App). Anche YouTube e YouTube Music funzionano in questo modo sul Googlebook, come Trusted Web Activities (TWA). Ciò significa che vengono visualizzate su Chrome, ma senza che si veda l’interfaccia del browser. Al contrario, altri servizi Google come Keep si avviano effettivamente come applicazione Android. Questo funzionamento è intenzionale.

Riteniamo che gli utenti dovrebbero poter usufruire della migliore versione delle nostre applicazioni sul loro Googlebook. Per gli strumenti di produttività come Docs, Fogli e Gmail, l’esperienza web completa da desktop rappresenta il riferimento sui computer portatili, poiché queste applicazioni sono state ottimizzate per oltre due decenni specificamente per un utilizzo su browser desktop giustifica Mishaal Rahman di Google su Reddit.

L’argomentazione regge, ma non bisogna dimenticare che tutti i Googlebook hanno uno schermo touch. Uno di essi può persino ribaltare quest’ultimo per trasformare il PC in tablet. Ora, navigare su un’applicazione Android con la punta delle dita è più intuitivo che farlo sulla versione desktop della stessa.

Nulla di insormontabile, anche se si comprende lo stupore di fronte a quella che sembra un limite. Diversi utenti in rete rispondono che bisognerebbe poter lasciare la scelta tra PWA e app Android agli utenti. Ma Big G potrebbe non voler offrire agli utenti la possibilità di scegliere tra l’app Android e la versione web dello stesso servizio, perché teme che avere due versioni disponibili possa creare confusione.