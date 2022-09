GoPro annuncia tre fotocamere HERO11 Black

GoPro ha annunciato tre nuove fotocamere HERO11 Black, tutte con un sensore di maggiori dimensioni rispetto a quello della HERO10 Black. Altri miglioramenti sono la profondità di colore a 10 bit, la stabilizzazione video HyperSmooth 5.0 e il campo visivo ultra grandangolare. HERO11 Black e HERO11 Black Creator Edition sono già disponibili, mentre HERO11 Black Mini arriverà il 25 ottobre.

GoPro HERO11 Black: specifiche e prezzi

Le GoPro HERO11 Black integrano un sensore da 1/1.9″ con risoluzione di 27 megapixel in grado di registrare video fino a risoluzione 5.3K/60fps nel formato 8:7 e con profondità di colore a 10 bit. Sono supportati anche i formati 16:9 e 4:3, oltre alle risoluzioni 4K/120fps e 2.7K/240fps.

Il nuovo sensore permette di utilizzare la modalità HyperView, evoluzione della precedente SuperView, che offre un campo visivo più ampio in 16:9. La nuova tecnologia di stabilizzazione video HyperSmooth 5.0 con blocco dell’orizzonte consente di registrare video stabili anche quando la fotocamere ruota di 360 gradi.

GoPro ha inoltre aggiunto tre nuove preimpostazioni temporizzate con effetto notturno: Vehicle Lights, Star Trails e Light Paint. L’iscrizione a GoPro permette di sfruttare la funzionalità di backup automatico sul cloud e l’invio degli highlights video all’app GoPro Quik.

HERO11 Black Creator Edition è un pacchetto all-in-one che include fotocamera, microfono direzionale, ingresso per microfono esterno, porta HDMI per il collegamento a display esterni, luce LED ad alta potenza e due supporti per il montaggio di accessori aggiuntivi. La HERO11 Black Mini è la versione compatta senza display e sensore da 24,7 megapixel.

Questi sono i prezzi delle tre fotocamere: