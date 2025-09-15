Il nuovo modello GPT-5-Codex per il coding agentico

GPT-5-Codex è l’ultima novità annunciata da OpenAI e destinata agli sviluppatori. Nello specifico, è il nuovo modello ottimizzato appositamente per il coding agentico, disponibile all’interno dello strumento Codex lanciato in primavera. È dato addestrato con un’attenzione particolare agli scenari con i quali ogni giorno hanno a che fare gli addetti ai lavori, nel mondo reale, tenendo conto dei feedback ricevuti.

GPT-5-Codex, il nuovo modello di OpenAI

Ciò che lo differenzia da GPT-5, definito un modello General Purpose, è proprio la sua natura. Pensato per supportare gli utenti nella programmazione, dalla scrittura del codice alla sua revisione per individuare problemi critici, è in grado di adattare il proprio sforzo cognitivo in modo dinamico, fornendo risposte più rapide per compiti piccoli e ben definiti, mentre con attività più complesse restituisce riflessioni più lunghe.

Con questa novità, Codex si avvicina a diventare un compagno di squadra che comprende il tuo contesto, lavora al tuo fianco e si occupa in modo affidabile del lavoro per il tuo team .

I test eseguiti da OpenAI prima del lancio hanno permesso di certificarne la capacità di navigare un intero codebase, ragionando sulle dipendenze ed eseguendo prove per verificarne la correttezza. Ecco quanto si legge nel comunicato giunto in redazione.

Durante i test, abbiamo visto GPT-5-Codex lavorare in modo indipendente per più di 7 ore consecutive su attività complesse e di grandi dimensioni, iterando sulla sua implementazione, correggendo gli errori dei test e, infine, fornendo un’implementazione di successo.

Focus anche sulla sicurezza. OpenAI afferma di aver implementato accorgimenti mirati per la protezione del codice e dei dati dall’esfiltrazione e per la prevenzione di usi impropri . È eseguito in un ambiente sandbox con accesso alla rete disabilitato, sia in locale che nel cloud. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito ufficiale.

Il lancio di GPT-5-Codex si inserisce in una politica di aggiornamenti che, nelle ultime settimane, hanno già reso l’utilizzo di Codex un’esperienza collegata all’account ChatGPT, migliorato le prestazioni dell’infrastruttura cloud e potenziato l’integrazione con GitHub.

L’accesso a Codex è previsto per tutti coloro in possesso di un abbonamento a ChatGPT di tipo Plus, Pro, Business, Edu o Enterprise, attraverso CLI, web, nell’integrazione con GitHub, IDE e su mobile. L’utilizzo è scalabile a seconda del piano.