GPT-5 in arrivo entro fine 2023: scriverà testi come un essere umano?

Neanche il tempo di gustarci GPT-4 o vedere la sua introduzione gratuita su ChatGPT che in rete si parla già del lancio “imminente” di GPT-5, la prossima iterazione del modello di linguaggio firmato OpenAI che potrebbe raggiungere lo stato di artificial general intelligence o AGI. Questo traguardo ha buone ragioni per cui preoccupare gli esperti e i cittadini di tutto il mondo, per quanto si tratti ancora di una semplice speculazione. Ma quando verrà raggiunto? Possibilmente, anche entro fine 2023.

A parlarne è stato lo sviluppatore Siqi Chen su Twitter, il quale afferma di avere appreso che GPT-5 dovrebbe completare la sua formazione questo dicembre ponendo un dubbio importante agli utenti: sarà una AGI o no? Una volta raggiunto tale stato, secondo la definizione di AGI, l’intelligenza artificiale potrebbe ottenere la capacità di ragionare e chattare proprio come un essere umano, senza naturalmente diventare senziente.

i have been told that gpt5 is scheduled to complete training this december and that openai expects it to achieve agi.

which means we will all hotly debate as to whether it actually achieves agi.

which means it will.

