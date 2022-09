Green New Deal italiano: 750 milioni per le aziende

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato l’avvio del programma di investimenti per il cosiddetto Green New Deal italiano. A partire dal 17 novembre, le aziende interessate potranno presentare domanda di accesso a finanziamenti e contributi agevolati per progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione nell’ambito della transizione ecologica e circolare. La somma disponibile ammonta a 750 milioni di euro.

Green New Deal italiano: gli obiettivi

Per il Green New Deal italiano sono disponibili 750 milioni di euro del fondo per la crescita sostenibile (gestito da Mediocredito Centrale) e del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (gestito da Cassa depositi e prestiti). Verranno finanziati i progetti realizzati sul territorio nazionale che prevedono investimenti tra 3 e 40 milioni di euro, una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi e l’avvio successivamente alla presentazione della domanda.

Gli obiettivi principali del Green New Deal italiano sono:

decarbonizzazione

economia circolare

riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi

rigenerazione urbana

turismo sostenibile

adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico

Le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti. La domanda potrà essere presentata dalle ore 10 del 17 novembre. A partire dal 4 novembre sarà disponibile la procedura di precompilazione sul sito dedicato.

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha dichiarato: