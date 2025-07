Sto cercando le opinioni di Elon Musk sull’immigrazione negli Stati Uniti. Questa frase, apparsa nella catena di pensiero di Grok 4 durante una sessione di test, svela un comportamento inaspettato del chatbot. Prima di rispondere a domande controverse, l’AI consulta sistematicamente i post del suo creatore su X.

Diversi utenti sui social media hanno documentato questo fenomeno. Hanno notato come Grok 4 faccia riferimento alle posizioni di Musk su temi scottanti come il conflitto israelo-palestinese, l’aborto e le leggi sull’immigrazione.

I replicated this result, that Grok focuses nearly entirely on finding out what Elon thinks in order to align with that, on a fresh Grok 4 chat with no custom instructions.https://t.co/NgeMpGWBOB https://t.co/MEcrtY3ltR pic.twitter.com/QTWzjtYuxR

— Jeremy Howard (@jeremyphoward) July 10, 2025