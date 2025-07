Grok 4 sulle auto Tesla: l'assistente AI avrà diverse personalità

Un annuncio alle prime ore del mattino su X ha scatenato l’entusiasmo degli appassionati Tesla. Elon Musk ha confermato che Grok debutterà sui veicoli Tesla molto presto , la prossima settimana al massimo , ha precisato.

Grok is coming to Tesla vehicles very soon. Next week at the latest.

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2025