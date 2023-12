Grok è disponibile per gli abbonati X Premium+

X ha annunciato la disponibilità di Grok per gli abbonati Premium+. Il chatbot, svelato all’inizio di novembre, sfrutta il modello Grok-1 che, in base ai test effettuati da xAI, offre prestazioni superiori a Llama 2 (Meta) e GPT-3.5 (OpenAI). L’accesso è limitato agli utenti statunitensi, ma è possibile usare una VPN per aggirare questa restrizione.

Grok offre funzionalità simili a quelli dei più noti ChatGPT (OpenAI), Bard (Google) e Copilot (Microsoft). Come è noto, Elon Musk ha criticato spesso le risposte “filtrate” dei chatbot concorrenti. Grok è invece politicamente scorretto, quindi può rispondere a qualsiasi domanda, anche in maniera ironica e sarcastica.

ok buckle up everyone

access to @grok is now rolling out to Premium+ subscribers in the US over the next week. the longer you’ve been a subscriber, the sooner you can grok.

you can find Grok in the side menu on web, iOS, and Android (app must be up to date).

on iOS & Android,…

— X (@X) December 7, 2023