Hackera il tuo futuro con nuove competenze (a un prezzo vantaggioso)

Voglia di nuove competenze? Udemy, una delle piattaforme di apprendimento più famose al mondo, ha lanciato una nuova – e interessante – promozione: tutti i corsi sono in offerta a partire da 11,99 euro. Una promozione da non perdere, considerando che Udemy raramente sconta i propri corsi a prezzi così bassi. Tra le centinaia di proposte, noi abbiamo selezionato le tre più interessanti e vantaggiose, rivolte soprattutto a coloro che cercano un nuovo spunto per il proprio futuro.

1. Networking 101: Corso di Reti da zero (11,99 euro)

Come funziona un router? E cos’è il NAT? Come funzionano gli indirizzi IP, i Proxy, i Firewall? La risposta a queste (e altre) domande è racchiusa nelle 68 lezioni di questo interessante corso a cura di Moreno Razzoli. Grazie a questo corso teorico imparerai tutto ciò che devi sapere, da utente novizio, sulle reti di calcolatori, tramite spiegazioni ed esempi intuitivi.

Il programma del corso è pensato per studiare questa disciplina partendo “da zero” e arrivare a conoscere il mondo del Networking e le sue sfide. Al termine di ogni capitolo, inoltre, potrai accedere a risorse aggiuntive, appunti e quiz di verifica per testare la tua preparazione. Il corso è uno tra i “Best Seller” Udemy, votato 4,7 stelle su 5 a fronte di oltre 2.000 valutazioni.

Lo trovi in offerta a soli 11,99 euro (anziché 84,99) a questo link.

2. Impara Linux: dalle basi alla certificazione LPI – Exam 101 (11,99 euro)

Grazie a questo corso pratico a cura di Moreno Razzoli imparerai in 88 lezioni tutto ciò che c’è da sapere su Linux ed il suo ecosistema, tramite spiegazioni ed esempi concreti di utilizzo. Al termine viene offerta all’utente la possibilità di affrontare i due esami LPI e conseguire una certificazione professionale riconosciuta internazionalmente.

Il programma del corso è pensato per imparare Linux dalle basi e conoscere ogni suo aspetto: dalla diagnostica dei problemi più comuni all’amministrazione / gestione di Server Linux e PC Desktop; apprenderai le conoscenze necessarie per comprendere e personalizzare ogni aspetto del sistema Linux. Una dispensa completa ed indispensabile per chiunque voglia avvicinarsi al mondo Linux con consapevolezza e farsi solide basi.

Trovi il corso in offerta a 11,99 euro (invece di 84,99) a questo link.

3. Da 0 ad Hacker per Principianti! Hacking da 0 a 100! (11,99 euro)

Sei un aspirante Ethical Hacker? Questo corso fa per te: è infatti dedicato ai principianti, ossia coloro che hanno soltanto sentito parlare di hacker, ethical hacker e mondo della sicurezza informatica in generale. Dietro alle 106 lezioni c’è The Phoenix Group, un gruppo di Etichal Hacker italiani che affronterà l’argomento da una prospettiva differente, ossia eliminando la complessità riducendo al minimo l’esecuzione di comandi e l’eventuale scrittura di codice.

In altre parole, verranno utilizzati solamente strumenti e tool accessibili tramite un’interfaccia grafica, sia per sistemi Windows che Linux. Gli utenti percorreranno tutte le fasi (dieci) di un “penetration test”, semplificato e mostrato passo dopo passo. Per ognuna di queste fasi ci si appoggerà a un laboratorio che servirà per svolgere tutti i test in un ambiente sicuro e protetto. Non diventerai immediatamente un Ethical Hacker, ma apprenderai tutte le basi per diventarlo in futuro.

Il corso è in offerta a 11,99 euro anziché 84,99 euro a questo link.

