Haiper, la piattaforma video AI che sfida Runway

Una startup emergente di video AI con sede a Londra, Haiper, ha recentemente attirato l’attenzione degli investitori, raccogliendo 13,8 milioni di dollari in finanziamenti da Octopus Ventures. Fondata dagli ex ricercatori di Google Deepmind Yishu Miao (CEO) e Ziyu Wang, Haiper si propone di rivoluzionare il settore della generazione di video tramite l’intelligenza artificiale.

La piattaforma di Haiper

Haiper offre una piattaforma web intuitiva che consente agli utenti di creare video di alta qualità a partire da input testuali o di animare immagini esistenti. La piattaforma, basata su un modello proprietario di fondazione visiva, si confronta con altri strumenti video AI presenti sul mercato, come Runway e Pika Labs.

Attualmente, la piattaforma di Haiper offre la generazione di video in qualità SD e HD, con una durata massima di quattro secondi per i video SD e di due secondi per quelli HD. Inoltre, gli utenti possono controllare i livelli di movimento nei video di qualità inferiore. La piattaforma fornisce anche strumenti per animare immagini esistenti o ridipingere un video, modificandone lo stile, il colore dello sfondo, gli elementi o il soggetto tramite richieste testuali.

Obiettivi futuri di Haiper

Con i finanziamenti ottenuti, Haiper mira a scalare la propria infrastruttura e a migliorare il proprio prodotto, con l’obiettivo finale di sviluppare un’intelligenza artificiale generale (AGI) dotata di piena capacità percettiva. L’azienda prevede di rilasciare una serie di modelli addestrati di grandi dimensioni che miglioreranno la qualità dei risultati video generati dall’intelligenza artificiale.

Il team di Haiper si impegna a migliorare la comprensione del mondo da parte dei modelli, creando un‘intelligenza artificiale in grado di replicare gli elementi emotivi e fisici della realtà, compresi i più piccoli dettagli visivi come la luce, il movimento, la consistenza e le interazioni tra gli oggetti. Questa capacità percettiva di nuova generazione potrebbe avere un impatto significativo non solo nel settore della creazione di contenuti, ma anche in altri campi come la robotica e i trasporti.

Sebbene Haiper sembri ancora in ritardo rispetto ad altre offerte presenti sul mercato, come Sora di OpenAI, l’approccio innovativo dell’azienda all’AI video la rende un player interessante da seguire nel settore dell’intelligenza artificiale.