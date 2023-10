Halloween con Hide.me: 2,88€/mese + 5 mesi gratis

“Dolcetto o scherzetto?”. Questa è la frase più diffusa ovunque durante il 31 ottobre 2023, esattamente dal calar del sole in poi.

D’altronde è la notte di Halloween, una ricorrenza non certamente italiana (arriva dagli USA), ma che ha preso piede nel nostro Paese nell’ultimo decennio.

Per l’occasione, Hide.me lancia una SUPER TOP per il suo servizio VPN: 2,88 euro al mese con 5 mesi in omaggio. Andiamo a vedere i dettagli.

Nessun scherzetto, solo dolcetti: questo è il motto della PROMO Hide.me

Le VPN sono diventate fondamentali per proteggere la privacy e il funzionamento dei dispositivi elettronici durante la navigazione online.

Nonostante l’esistenza di firewall e antivirus, una VPN offre una protezione ulteriore nascondendo l’IP dell’utente e consentendo di simulare una provenienza territoriale diversa. Inoltre, sono utili per aggirare le limitazioni geografiche dei contenuti e in caso di censura.

Hide.me è una VPN che offre un sistema di sicurezza elevato, performance di livello e un prezzo TOP. È un servizio indipendente al 100% e non fa parte di società fittizie o enti poco chiari. Inoltre, offre la tecnologia Bolt che garantisce un impatto minimo sulla banda della connessione.

Hide.me è altamente ambita da chi cerca privacy grazie al suo supporto per IPv6, l’uso facile e l’assenza di file log.

La flessibilità è fornita dall’ampia disponibilità di Windows, Mac, Linux, Chrome, Firefox, iOS e Android. Si possono collegare fino a 10 dispositivi diversi con un solo account.

Grazie all’arrivo della notte di Halloween, adesso puoi acquistare l’abbonamento di 17 mesi a Hide.me pagando soltanto 2,88 euro al mese, ottenendo anche 5 mesi gratis di protezione.

In totale, la VPN ti costa 49 euro anziché 169,83 euro. Festeggia Halloween con Hide.me: clicca sul link qui sotto e sottoscrivi l’abbonamento.

