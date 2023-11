Hamas-Israele: TikTok rimuove oltre 925.000 video

Dopo aver ricevuto un richiamo formale dalla Commissione europea, TikTok ha pubblicato nuovi dettagli sulle attività di moderazione relative al conflitto tra Hamas e Israele. Dall’inizio della guerra, quindi dal 7 ottobre ad oggi, l’azienda cinese ha eliminato oltre 925.000 video dalla piattaforma.

TikTok ha rimosso 24 milioni di account

In seguito alla lettera inviata dal commissario Thierry Breton, TikTok aveva fornito diversi dettagli sulle misure adottate per contrastare la diffusione delle fake news sulla guerra in Medio Oriente, tra cui la rimozione di oltre 500.000 video e 8.000 live streaming. L’azienda ha ora pubblicato ulteriori informazioni, anche per rispondere alle accuse di promuovere i contenuti pro Palestina.

TikTok ha registrato un incremento dei contenuti antisemiti sulla piattaforma. Il team di moderazione è intervenuto prontamente per eliminare i contenuti che violano le regole del servizio. Dall’inizio del conflitto ad oggi sono stati rimossi oltre 925.000 video nella regione, tra cui quelli di propaganda a favore di Hamas. Durante lo stesso periodo sono stati rimossi oltre 4,2 milioni di contenuti in tutto il mondo.

TikTok afferma inoltre che l’accusa sul numero eccessivo di contenuti pro Palestina negli Stati Uniti è completamente falsa. Dal 7 al 31 ottobre, l’hashtag #standwithisrael ha ricevuto 46,3 milioni di visualizzazioni contro le 29,4 milioni di visualizzazioni dell’hashtag #standwithpalestine .

Dal 7 ottobre sono stati rimossi oltre 24 milioni di account fake nel mondo e oltre 500.000 commenti scritti da bot a contenuti relativi al conflitto. TikTok ha inoltre aggiunto promemoria alla funzionalità di ricerca per avvisare gli utenti che alcuni risultati associati a parole arabe, ebree o inglesi possono essere falsi. In qualsiasi momento è possibile resettare il feed Per te, in modo da modificare i video suggeriti.