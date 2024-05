Richiedi un prestito personale online fino a 75.000 euro con Prexta (Banca Mediolanum)

Una spesa imprevista o un mese particolarmente difficile dal punto di vista finanziario possono capitare a tutti, anche a chi prima d’ora non ha mai avuto problemi di liquidità. Per fronteggiare al meglio una simile situazione, l’ideale sarebbe richiedere un prestito personale online affidandosi a una società finanziaria credibile e seria.

In Italia uno dei punti di riferimento per i prestiti online è Prexta, appartenente al gruppo Banca Mediolanum. Si distingue rispetto alle altre aziende di credito per offrire fino a tre tipologie di prestito personale adatte alla più ampia schiera di persone possibile: Prexta One, Prexta Top e Prexta Compact, con finanziamenti da 3.000 a 75.000 euro. Puoi richiedere un preventivo gratuito tramite questa pagina oppure cliccando il bottone qui sotto.

Come richiedere un prestito personale online con Prexta (fino a 75.000 euro)

Per richiedere un prestito personale Prexta collegati innanzitutto alla pagina dedicata del sito prexta.it, dopodiché scegli la tipologia di prestito desiderata tra le formule One, Top e Compact e clicca sul pulsante Richiedi un finanziamento.

In seguito inizia a compilare il modulo online messo a disposizione da Prexta sul suo sito ufficiale. Compila tutti i campi richiesti, tra cui telefono, codice fiscale, indirizzo email e tipologia di impiego, inserendo alla fine l’importo del finanziamento desiderato e aggiungendo un segno di spunta accanto alla voce Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali con riferimento al servizio richiesto. Fatto questo, premi sul pulsante Invio per inoltrare la richiesta.

In genere, Prexta One è il prestito che si rivolge alla maggior parte delle persone che hanno bisogno di una liquidità immediata fino a 30.000 euro. Prexta Top invece è la tipologia di prestito per chi ha bisogno di un’ingente somma di denaro (fino a 75.000 euro). Infine, Prexta Compact è il prestito personale online per il consolidamento dei debiti. Richiedi il tuo preventivo su questa pagina, disponibile anche cliccando il bottone posizionato qui sotto.