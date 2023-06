Hard Disk Toshiba 1TB: tutto lo spazio per foto e video a un prezzo eccezionale su eBay

Quando lo spazio di archiviazione non basta per salvare fotografie, video, documenti, videogiochi, musica o qualsiasi altro file su PC, gli hard disk esterni arrivano in nostro soccorso. Se anche te ora sei a corto di memoria sul tuo computer e ti serve un supporto aggiuntivo, sappi che su eBay puoi acquistare un ottimo hard disk esterno Toshiba Canvio Basics da 1 TB a un prezzo molto competitivo.

Toshiba Canvio Basics da 1 TB al 32% in meno

L’offerta in questione rilanciata da un rivenditore italiano sulla piattaforma di e-commerce sopra citata è davvero interessante. L’hard disk esterno in questione è infatti uno dei più venduti online a causa del suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Basato sullo standard USB 3.0, Toshiba Canvio Basics garantisce prestazioni elevate nel trasferimento di dati da qualsiasi piattaforma desktop o laptop, che si tratti di Windows, macOS, Linux o ChromeOS.

Capace di arrivare a un massimo di 5 Gbit/s di velocità, per una velocità di rotazione pari a 5400 RPM, questo hard disk Toshiba offre 1 terabyte di capienza (ovvero 1024 GB) per custodire tutti i dati che devi memorizzare e portare con te ovunque per lavoro, studio, o per altre mansioni.

Su eBay lo potete acquistare a 39,99 euro al posto di 59 euro grazie a un taglio del 32%. Si tratta di un prodotto di tendenza di cui sono già state vendute addirittura 17.125 unità da questo rivenditore specifico, che conta su quasi 173.000 recensioni, positive nella quasi totalità. La spedizione è gratuita e avviene in due giorni, mentre il pagamento si può completare tramite carte di credito, Google Pay e PayPal.

Se quindi ti serve un HDD nuovo di zecca, meglio correre ad acquistare questo Toshiba Canvio Basics da 1 TB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.