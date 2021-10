HDD esterno 1 TB (Toshiba Canvio Basics): sconto 35% su eBay

Serve un disco fisso esterno da usare come dispositivo di storage e da portare sempre con sé nello zaino, nella borsa o nella custodia del laptop? Oppure occorre un HDD per il backup di documenti e contenuti? A entrambe le domande risponde oggi l'offerta eBay che permette di acquistare il modello Toshiba Canvio Basics con capacità pari a 1 TB a un prezzo scontato del 35% sul listino.

Toshiba Canvio Basics: HDD esterno da 1 TB in offerta

L'interfaccia di connessione è lo standard USB 3.0 (il cavo è incluso) così da poter raggiungere una velocità elevata nel trasferimento dati. Il formato dell'unità è compatto: 119x79x15 millimetri per un peso che si attesta a 230 grammi. Se hai bisogno di altri dettagli, li trovi nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il disco fisso esterno da 1 TB di Toshiba al prezzo di soli 37,99 euro invece di 59,00 euro come da listino. L'affidabilità del venditore è fuori discussione, come testimoniano i quasi 150.000 feedback positivi già ricevuti su eBay. Il prodotto si trova in Italia ed è consegnato a domicilio con spedizione gratis in un paio di giorni.