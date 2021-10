Domestika: prezzo speciale su pacchetto di 3 corsi creativi a scelta

Siete persone creative ma volete qualche stimolo in più? Volete sperimentare forme nuove di disegno, ricamo, fotografia e molto altro ancora? Ebbene, Domestika propone il pacchetto di corsi che fa per voi. Si tratta di un’offerta speciale per Halloween chiamata “Lasciati stregare dalla magia creativa”: durerà sei giorni e vi permetterà di acquistare un pacchetto di tre corsi a 25,90 Euro da una lunga lista di possibilità.

Pacchetto di corsi Domestika: l’offerta di Halloween

Assieme al pacchetto di corsi Adobe After Effects attualmente in offerta, la piattaforma Domestika consente di creare un bundle a proprio piacimento tra oltre 100 corsi differenti. Volete qualche esempio? Maria Mandea propone un corso per principianti dedicato alla creazione di pupazzi di stoffa; Ibai Acevedo propone un corso completo sulle tecniche di illuminazione e trattamento del colore per gli amanti della fotografia.

O ancora, non manca un corso sul design di gioielleria in resina e persino un’introduzione alla street photography. Si passa anche da corsi di animazione 3D, sketching, interior design e molto altro ancora. Insomma, avete capito l’eterogeneità dei corsi a vostra disposizione! Riteniamo doveroso notare, tuttavia, che la maggior parte dei corsi è proposta in lingue diverse dall’italiano che, invece, sarà selezionabile solamente sotto forma di sottotitoli.

Ogni singolo corso presenta tariffe diverse, da 9,90 Euro a 16,90 Euro l’uno. Tuttavia, il pacchetto intero viene offerto a 25,90 Euro anziché 67,70 Euro. Tra i metodi di pagamento supportati figurano carte di credito e PayPal. Si tratta di uno sconto del 62% calcolato sulla combinazione dal prezzo più alto possibile. Per comporre il bundle dovrete visualizzare il corso di vostro interesse, cliccare su “Aggiungi al pacchetto” e, successivamente recarvi nella parte superiore della schermata per comprare il pacchetto. L’acquisto consentirà di accedere a tempo illimitato a ognuno dei corsi selezionati, da qualsiasi piattaforma. Tramite l’app Domestika, infatti, potrete accedervi anche da smartphone e tablet, oltre che da browser su PC.

In conclusione, segnaliamo che questa promozione varrà solo fino a martedì 2 novembre 2021.