Pacchetto da cinque corsi per imparare After Effects da zero: offerta del 75%

Progetti animati, GIF; effetti creativi e spettacolari: tutto questo (e anche più) è Adobe After Effects. Come tutta la suite Adobe, imparare a padroneggiarlo non è semplice. Perciò Domestika propone un pacchetto da cinque corsi in offerta a 9,90 euro invece di 39,90 – con uno sconto del 75% – per imparare ad usare il miglior software di post-produzione presente sul mercato senza avere alcuna conoscenza pregressa.

Nel corso delle 61 lezioni, infatti, inizierai ad imparare proprio dalle basi, attraverso lezioni pratiche per scoprire tutti i trucchi e segreti per diventare un professionista di successo. Inizierai imparando a conoscere e distinguere le varie funzionalità dell'interfaccia e a gestire un flusso di lavoro tutto tuo. Successivamente, imparerai ad utilizzare maschere e livelli – la base di ogni progetto che si rispetti –, creerai distinti effetti video e capirai a sfruttare l'animazione come testo ed espressione. Infine il corso si concentrerà sullo spazio D e sull'impiego di videocamere e luci.

I requisiti tecnici per accedere al pacchetto da cinque corsi Domestika Basics, in offerta al 75% di sconto ancora per poche ore, sono possedere un computer con Windows 7 o superiore, 8 GB di memoria RAM, una scheda grafica abbia meno di 5 anni e una licenza ad Adobe After Effects, che può essere scaricato anche in versione di prova di sette giorni direttamente dal sito di Adobe. Il corso di introduzione ad After Effects è rivolto soprattutto ai principianti che vogliono imparare da zero, ma anche per i professionisti che vogliono migliorare le proprie tecniche.