Hello Fresh: box ricette in offerta a 16,99€ e consegna gratuita

È possibile mangiare sano, evitare lo spreco di cibo e – contemporaneamente – risparmiare tempo? La risposta è sì, grazie a Hello Fresh. Si tratta di un servizio innovativo, che propone box settimanali ricche di ricette gustose ed ingredienti freschissimi e di alta qualità, consegnati in dosi precise per combattere lo spreco alimentare. Ogni box viene spedita comodamente a casa tua, così tu potrai goderti cene sempre nuove e salutari e dimenticarti lo stress della spesa. Sei curioso di provarlo? Hello Fresh ha attivato una speciale promozione dedicata a tutti i nuovi clienti. Acquistando la tua prima box, infatti, pagherai solamente 16,99 euro invece di 36 con consegna gratuita. E se non sei soddisfatto, potrai disdire quando vuoi.

Hello Fresh: come funziona?

Il funzionamento di Hello Fresh è davvero semplice ed intuitivo. Il primo step è la personalizzazione della box: potrai scegliere fino a quattro preferenze fra carne e pesce, famiglia, vegetariano e conta calorie. Successivamente dovrai indicare il numero di persone (2 oppure 4) e quante ricette a settimana desideri ricevere (3, 4 o 5). Questa sarà la tua box predefinita, ma ricorda che potrai sempre modificarla di settimana in settimana! Ogni ricetta è studiata ed ispirata sia a cucine regionali che internazionali e avrai sempre il pieno controllo su cosa effettivamente riceverai e quando. Infine ti verrà mostrato il riepilogo del prezzo, che per la prima box è fissato a soli 16,99 euro e consegna gratis.

Hello Fresh è senza impegno. Potrai sempre, in qualsiasi momento, mettere in pausa, riattivare oppure cancellare il tuo abbonamento. Le box verranno consegnate a cadenza settimanale e potrai programmare liberamente il giorno e l’ora della consegna, in base ai tuoi impegni. Non solo avrai l’opportunità di provare piatti sempre nuovi e diversi dimenticandoti della spesa, ma al tempo stesso grazie agli ingredienti pronti e dosati combatterai attivamente il fenomeno dello spreco alimentare. Vuoi provare e ricevere la tua prima box Hello Fresh? A questo link potrai accedere alla promozione che ti permetterà di risparmiare sul tuo primo ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.