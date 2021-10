Hisense: con 55 pollici ti gusti la TV come se fossi parte della scena

Una magnifica Smart TV Hisense ti sta aspettando. Se da tempo desideri acquistare un televisore per il tuo salotto, beh ti informo che sei capitato al momento giusto data la promozione in corso su Amazon. Con il ribasso del 10% ti porti a casa un perfetto modello firmato Hisense a soli 449,00€, il che è fenomenale.

Non solo la puoi pagare con finanziamento a Tasso Zero ma con le spedizioni Prime garantite al ricevi praticamente in uno o due giorni senza dover aspettare altro tempo.

Hisense: la smart TV che desideravi tanto

Guardarsi la televisione deve essere un momento di relax. Se poi sei patito di film e serie TV non puoi che optare per un modello che renda giustizia alle immagini trasmesse. Per questo motivo non puoi trascurare due caratteristiche: la risoluzione e la grandezza del pannello. Con questo modello Hisense ti porti a casa entrambe con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Il display, infatti, ha un'ampiezza di 55 pollici e una risoluzione Ultra HD 4K per non trascurare neanche il più flebile dei dettagli. Grazie all'HDR10+ ti godi ogni scena come se fossi parte integrante della produzione e godendoti a pieno lo spettacolo.

Sono da notare i bordi ultra sottili e l'impianto audio con cui niente viene lasciato al caso.

Ovviamente supporta a pieno il nuovo codec per il digitale terrestre e al suo interno non può mancare Amazon Alexa integrata.

Ps: con il sistema VIDAA OS hai tutte le applicazioni più gettonate a portata di mano.

Cosa stai aspettando? Acquista subito questa smart TV Hisense su Amazon a soli 449,00€. La ordini e la ricevi a casa in uno o due giorni lavorativi.

Se vuoi pagarla a rate a Tasso Zero scegli Cofidis come modalità di pagamento in fase di checkout.