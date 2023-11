Ho Mobile 180GB: promo autunnale a 7,99€ al mese

Ho Mobile rilancia ancora una volta in maniera decisa la sua proposta commerciale che prevede 180GB di internet a meno di 8 euro al mese solo in portabilità verso determinati gestori virtuali.

Nello specifico i virtuali MVNO in target e che quindi sono compatibili con la promozione che vedremo tra un attimo sono: Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb Mobile, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali Mobile, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies ed 2appy Afinna One

Ho Mobile 180GB: tutti i dettagli della PROMO autunnale

La promozione mette a disposizione una serie di contenuti completi e essenziali con un ottimo rapporto prezzo-contenuto. Vediamo insieme cosa propone:

180GB di traffico dati in 4G con velocità bloccata a 30 Mbps in download ed upload su rete Vodafone

con velocità bloccata a in ed su Chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso qualsiasi operatore mobile e fisso nazionale

e senza scatto alla risposta verso qualsiasi operatore mobile e fisso nazionale SMS illimitati e verso tutti i gestori mobili italiani

e verso tutti i gestori mobili italiani Navigazione in hotspot inclusa senza costi

inclusa senza costi Numero 42121 per verificare in tempo reale il proprio credito residuo

SMS. ho chiamato

Avviso di chiamata

Trasferimento di chiamata gratuito

Servizio che permette di far ripartire i Giga a soli 2,99 euro una tantum

HoMobile, inoltre, permette di personalizzare il numero direttamente tramite app. Questo significa che potrai richiedere il tuo numero preferito senza costi aggiuntivi.

Costi ed altro

Questa tariffa è disponibile ONLINE senza vincoli. Il costo iniziale richiesto è di soli 8 euro che corrispondono alla prima mensilità netta. La spedizione della SIM e l’attivazione dell’offerta sono entrambe GRATIS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.