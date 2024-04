Auricolari JBL TUNE 230NC: esperienza sonora IMPECCABILE (34%)

Sono arrivati gli auricolari che ti consentiranno di immergerti completamente nella tua musica preferita, senza alcuna distrazione. Con i JBL TUNE 230NC, ora in mega sconto del 34% su Amazon, potrai goderti il suono potente dei bassi JBL Pure Bass, al prezzo imbattibile di soli 66,49 euro, anziché 99,99 euro.

Auricolari JBL TUNE 230NC: un affare da prendere al volo

Dotati di cancellazione attiva del rumore con due microfoni e tecnologia Smart Ambient, questi auricolari ti permettono di isolarti dal mondo esterno quando vuoi concentrarti sulla musica, ma ti consentono anche di rimanere consapevole dell’ambiente circostante quando necessario, grazie a funzioni come TalkThru e Ambient Aware.

Con quattro microfoni integrati, potrai effettuare chiamate in modalità stereo e a mani libere con una chiarezza sorprendente, ovunque tu sia. Inoltre, grazie alla batteria longeva, potrai goderti fino a 40 ore di riproduzione continua, con la possibilità di ottenere 2 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica.

Gli auricolari JBL TUNE 230NC non solo offrono prestazioni audio eccezionali, ma sono anche progettati per garantire il massimo comfort e resistenza. Con un design ergonomico che si adatta perfettamente all’orecchio e una protezione IPX4 contro acqua e sudore, sono l’ideale compagno per ogni tua attività, dagli allenamenti intensi alle lunghe giornate in ufficio.

Non perdere l’opportunità di portare la tua esperienza musicale ad un livello superiore. Acquista subito gli auricolari JBL TUNE 230NC al prezzo competitivo di soli 66,49 euro, prima che le scorte a disposizione si esauriscano.