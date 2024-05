Realme C67 con 256GB di memoria e fotocamera 108MP a meno di 150€

Uno smartphone che molti non prenderebbero in considerazione ma peggio per loro! Realme C67 è un vero gioiellino su cui mettere le mani sopra e non ha paura di stupire. Il prezzo è riduttivo ma le prestazioni non conoscono freno: se vuoi un prodotto che sia all’altezza, non te lo fare scappare.

Con sconto del 12% su Amazon, il prezzo scende ad appena 149,90€ per un affare senza precedenti. Collegati immediatamente in pagina per aggiungerlo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Realme C67, uno smartphone di cui non fare a meno

Buon mercato e soprattutto ottime prestazioni. Si presenta come uno smartphone di ultima generazione perché in fin dei conti lo è. Messo a confronto? Regge la sfida anche con modelli ben più rinomati. Ma veniamo a noi, Realme C67 è il perfetto telefono dedicato a tutti i giorni e che non ti fa rinunciare a una singola funzione.

Display ampio e luminoso per gustarti applicazioni, streaming e gaming mobile. Il processore vola sotto le tue mani unito a 8GB di RAM che ti consentono di spaziare in lungo e in largo. Naturalmente, come sistema operativo trovi Android.

Non mancano all’appello ben 256GB di memoria con cui non esaurisci mai lo spazio. Conta che hai a disposizione una fotocamera posteriore da 108mp con Zoom che quasi quasi ti fa scoprire gli alieni sulla Luna tanto è potente! Nota di merito anche per la selfie cam che fa fare sempre figuroni.

Batteria con ricarica rapida che ti porta al giorno dopo, connettività 4G e tanta ma tanta potenza.

Cosa aspetti? Porta immediatamente a casa il tuo Realme C67 a soli 149,90€ ora che lo trovi in sconto su Amazon con ribasso del 12%.

Ricorda che le spedizioni sono sia gratuite che rapide in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime.