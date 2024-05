Blink Indoor: 2 videocamere di sicurezza a soli 79€ è qualcosa di MAI VISTO!

Cercate delle videocamere da interni per proteggere casa o ufficio? Godetevi l’offerta su Amazon per le nuove Blink Indoor: due sono in vendita a soli 79,99 euro invece di 139,99 euro. Questo sconto pazzesco del 43% è un affare da non perdere assolutamente.

Blink Indoor: la telecamera da interni all’avanguardia

La Blink Indoor è una videocamera di sicurezza senza fili, alimentata a batteria, che vi permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi. Grazie all’ottima gestione della batteria, offre una visione notturna e diurna che dura fino a 2 anni con sole 2 batterie AA al litio incluse.

Potete ricevere notifiche sul telefono quando la videocamera rileva del movimento dall’app Blink Home Monitor e potete personalizzare le impostazioni per ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno. Potrete anche vedere, ascoltare e parlare con le persone e gli animali in casa vostra in tempo reale con la funzionalità Live View e l’audio bidirezionale dall’app Blink Home Monitor.

Questa offerta imperdibile è valida solo per oggi su Amazon, quindi affrettatevi! Impossibile trovare un prezzo migliore: oggi due videocamere di sicurezza Blink Indoor le acquistate a soli 79,99 euro invece di 139,99 euro. Con Amazon Prime, la consegna è rapida e gratuita in tutta Italia.