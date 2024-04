Hogwarts Legacy su Amazon fa la MAGIA: 50% di sconto per PS4

Hogwarts Legacy è il gioco che ha fatto più chiacchierare gli utenti lo scorso anno. Non solo gli amanti del mondo creato dalla Rowling ma anche gli appassionati di avventure. Infatti questo titolo ti mette a disposizione una storia originale, una mappa gigantesca e migliaia di missioni sia primarie che secondarie.

Se hai una PlayStation 4 e vuoi aggiungerlo alla tua libreria

Hogwarts Legacy per un’avventura magica senza freni (e possibilmente troll)

Conosciamo tutti la storia di Harry Potter e i relativi film. Ma se ti dicessi che puoi diventare un allievo della prestigiosa scuola di magia e stregoneria in un ruolo totalmente inedito? Vesti i panni di uno studente o di una studentessa e vivi il tuo anno ad Hogwarts nel 1800.

Esplora l’intera scuola, raccogli i collezionabili e risolvi enigmi o intrufolati laddove non dovresti a suon di bacchetta e Alohomora. Non perdere le sfide con gli altri studenti a suon di duelli e, se ti senti anche alla portata, impara di nascosto le maledizioni imperdonabili.

Non solo hai una scuola super esteta ma anche una mappa in cui c’è da perdersi. Foresta proibita, Hogsmade, villaggi e distese esplorabile sia a cavallo della tua scopa che dei tuoi animali personali.

In Hogwarts Legacy non viene lasciato da parte letteralmente un dettaglio insieme a una storia principale che ti porterà a sconfiggere un nuovo nemico e a superare delle prove uniche.

In Hogwarts Legacy non viene lasciato da parte letteralmente un dettaglio insieme a una storia principale che ti porterà a sconfiggere un nuovo nemico e a superare delle prove uniche.

