HomeKit: Apple posticipa al 2025 i robot aspirapolvere

Apple ha silenziosamente apportato modifiche alla pagina Web dedicata alla sua app Casa, comunicando in tal modo che il supporto per i robot aspirapolvere compatibili con HomeKit è stato posticipato e sarà disponibile all’inizio del 2025, invece che entro la fine di quest’anno come previsto in principio.

HomeKit: robot aspirapolvere nel 2025

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, la funzione era stata originariamente annunciata durante la WWDC 2023 e doveva essere inclusa in un aggiornamento di iOS 18 previsto per dicembre 2024.

Quando sarà disponibile, dunque, questa nuova funzione permetterà agli utenti di controllare i propri robot aspirapolvere tramite automazioni e scene configurabili nell’app Casa, oltre a consentire l’avvio della pulizia di una stanza specifica tramite comandi vocali impartiti a Siri.

Il colosso di Cupertino ha dichiarato che saranno supportate le principali funzionalità di questi dispositivi, come l’aspirazione, il lavaggio, il controllo della potenza, la modalità di pulizia e lo stato di ricarica.

In merito alle ragioni del ritardo, Apple non ha fornito dettagli, ma volendo avanzare qualche ipotesi il cambiamento potrebbe essere legato a sfide tecniche o a un miglioramento dell’integrazione del sistema. Sono ormai alcuni anni a questa parte che il gruppo capitanato da Tim Cook cerca di migliorarsi sempre di più nell’ambito della smart home che però è oggigiorno dominato da concorrenti quali Amazon e Google.

Da tenere comunque presente che inizialmente il controllo dei robot aspirapolvere tramite Siri sarà limitato alla lingua inglese (U.S.), ma è probabile che avvenga una possibile espansione su scala globale in aggiornamenti successivi.