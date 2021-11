HomePod mini è ufficialmente disponibile in Italia

Signori, udite, udite: dopo l'annuncio fatto mesi addietro e dopo una lunga (troppo lunga) attesa HomePod mini è disponibile anche in Italia, da oggi 23 novembre 2021. Si tratta di un vero e proprio evento, in quanto è il primo smart speaker di Apple ad arrivare ufficialmente nel “Bel Paese”.

È essenzialmente il “fratello minore” dell'HomePod lanciato nel 2018 e ora dismesso. È disponibile nei colori bianco, grigio siderale, giallo, arancione e blu. Tutte le colorazioni presentano dettagli coordinati, come la superficie touch colorata, il tessuto a rete, le icone del volume e il cavo intrecciato.

È in grado di offrire un suono di qualità, cosa che, considerando le dimensioni piuttosto ridotte (misura 84 x 99 mm), non era poi da dare così per certa, e riproduce audio a 360 gradi, in modo tale da riuscire a raggiungere praticamente ogni angolo della stanza. Si possono pure posizionare più altoparlanti HomePod mini per ascoltare la stessa musica in tutta la casa o un brano diverso in ogni stanza oppure possono essere abbinati per creare una coppia stereo con un suono più avvolgente.

Supporta l'uso di Siri in Italiano, così da poter essere gestito tramite comandi vocali – ma ci sono anche quelli touch! – e offrire un'esperienza d'uso personalizzata. Funziona con Apple Music, Apple Podcast e con migliaia di stazioni radio e servizi musicali di terze parti, come ad esempio Deezer. Semplifica altresì la gestione degli accessori di domotica aggiunti a HomeKit e non manca la funzione interfono per mandare messaggi vocali ad altri dispositivi Apple.

Si può acquistare su Apple Store al prezzo di 99 euro ed è possibile scegliere se farsi recapitare lo speaker direttamente a casa oppure se ritirarlo personalmente in negozio.