HoMobile: amico da invitare? 5 euro per entrambi!

HoMobile insieme a Very Mobile ed anche a Kena sono i tre virtuali dei rispettivi brand Vodafone, WINDTRE e TIM. Nello specifico, questi MVNO offrono alcune iniziative molto simili per premiare i clienti che intendono sottoscrivere un contratto con loro attraverso vari premi in ricariche ed altro.

Oggi andremo a vedere come funziona il meccanismo adottato dal second brand Vodafone che in pratica permette di ottenere 5 euro per ogni amico invitato ad attivare HoMobile.

Prima di vedere l’iniziativa, vediamo anche alcune promozioni presenti nel sito del virtuale dell’operatore rosso.

HoMobile: ecco come funziona il meccanismo del Porta un amico

Grazie a questa iniziativa è possibile portare in ho.mobile fino ad un massimo di 10 amici e quindi ottenere per ogni amico 50 euro di credito telefonico spendibile per rinnovare la propria offerta. Inoltre, anche l’invitato riceverà a sua volta 5 euro.

Le promozioni più gettonate e che ovviamente sono compatibili con questa iniziativa sono due:

ho. 8,99 : la prima tariffa offre 150 Giga di traffico dati, minuti e SMS senza limiti e verso tutti a soli 8,99 euro mensili.

: la prima tariffa offre di traffico dati, minuti e SMS senza limiti e verso tutti a soli 8,99 euro mensili. ho. 7,99: è molto simile alla prima ma possiede 120 Giga di internet, minuti e messaggi illimitati a 7,99 euro al mese.

Tutte e due le promozioni possono essere attivate da una cerchia ristretta di clientela che porta il proprio numero da specifici operatori virtuali. Ecco quali sono: Iliad, Kena (solo per la seconda), Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile ed Italia Power.

Sono compatibili con questa iniziativa promozionale anche tutte le altre offerte presenti nel sito di ho.mobile comprese quelle per chi richiede un nuovo numero. Inoltre, tutte le promo non prevedono vincoli contrattuali.

