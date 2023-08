HoMobile Summer: 100GB a soli 5,99€, scopri come

HoMobile, oltre alla tariffa con 180GB, offre la possibilità di avere la sua PROMO Summer a meno di 6 euro al mese con 100 GIGA. Attenzione che scade il 9 Agosto 2023!

HoMobile PROMO Summer: i dettagli

L’offerta di quest’oggi offre la bellezza di 100 GIGA di internet in LTE su rete Vodafone con velocità massima stanziata a 30 Mbps sia in download che in upload, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti gli operatori nazionali sia mobili che fissi con SMS sempre illimitati e verso qualsiasi gestore. Tutto questo per 5,99 euro ogni mese.

Nel bundle mensile ci sono anche 5,5 Giga di traffico internet da utilizzare esclusivamente in roaming UE. Viceversa, per quanto concerne minuti e messaggi sono inclusi senza limitazioni anche in tutta Europa proprio come sul suolo nazionale.

La promozione in questione è valida solo richiedendo il passaggio da determinati gestori come Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile, Italia Power e Conexo Technologies.

Inoltre, nel costo mensile troviamo anche alcuni servizi gratuiti come il Riparti, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del credito residuo tramite 42121, l’SMS di reperibilità ho. chiamato, la navigazione in hotspot ed anche il trasferimento gratuito della chiamata.

Tutto questo sempre senza alcun vincolo contrattuale e senza l’obbligo di dover mettere un IBAN per il rinnovo dell’offerta.

Costi ed altro

La tariffa di oggi è in scadenza il 9 Agosto 2023, salvo eventuali proroghe. È possibile richiedere l’attivazione ONLINE solo passando il numero da determinati virtuali. Il contributo iniziale prevede solo i 6 euro per la prima mensilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.