Honor Choice Earbuds S7 cuffie Bluetooth con cancellazione rumore a 34,80€

Se pensi che i prodotti di qualità debbano per forza avere un prezzo elevato, è ora di ricrederti. Con gli auricolari HONOR CHOICE Earbuds S7, infatti, hai un prodotto di eccezionale qualità a un prezzo estremamente conveniente. Con la promozione a tempo su Amazon puoi averli a soli 34,80€ e renderti conto sin dal primo utilizzo di quanto sono fatti bene, comodi e utilissimi per tutte le tue attività quotidiane.

3 ragioni per scegliere HONOR CHOICE Earbuds S7

Audio ad alta risoluzione

Chiamate cristalline con cancellazione del rumore AI a tre microfoni

Autonomia fino a 36 ore con ricarica rapida

Il regalo perfetto per gli amanti della musica, dei viaggi e dello sport

Per te, il tuo partner o come regalo di compleanno per un amico o un collega, gli auricolari HONOR CHOICE Earbuds S7 sono sempre la scelta migliore. E sai perché? Perché sono utilissimi e soprattutto dotati di tecnologie avanzate (come la cancellazione attiva e intelligente del rumore) che ti consentono di usarli in qualsiasi occasione e averne un beneficio.

Che tu debba fare una telefonata mentre sei alla guida, a fare la spesa o in movimento e vuoi avere le mani libere, che ti stia allenando in palestra o al parco dietro casa o, ancora, che tu sia seduto in metropolitana o in treno, puoi affidarti agli auricolari HONOR CHOICE Earbuds S7.

Quello che ottieni indossandoli è un’esperienza di ascolto cristallina. I driver in titanio da 13 mm ti offrono un suono nitido e dettagliato, con bassi profondi e una gamma di frequenze ampia grazie al supporto LDAC a 990 kbps e al sistema Bass Turbo.

Ideale per chi…

Cerca auricolari wireless con qualità audio superiore e supporto per codec ad alta risoluzione

Desidera effettuare chiamate chiare anche in ambienti rumorosi, grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore AI

Ha bisogno di un’autonomia prolungata per l’uso quotidiano, senza frequenti ricariche

Gli auricolari HONOR CHOICE Earbuds S7 li puoi utilizzare fino a 36 ore di fila senza doverli ricaricare e indossarli per ore senza fastidi alle orecchie. Per la prossima telefonata, attività sportiva o per il prossimo viaggio scegli gli auricolari HONOR CHOICE Earbuds S7: approfitta dell’offerta a tempo su Amazon.