I laptop HONOR MagicBook PRO, 14 e 15 in Italia

Annunciati all’inizio del mese scorso a IFA 2020 e basati sui processori AMD Ryzen serie 4000 (7 nm), i nuovi laptop del catalogo HONOR fanno oggi il loro debutto ufficiale in Italia: si tratta dei modelli MagicBook PRO (16,1 pollici), MagicBook 14 (14 pollici) e MagicBook 15 (15,6 pollici).

HONOR porta in Italia i laptop MagicBook PRO, 14 e 15

Dando un’occhiata alla scheda delle specifiche tecniche, per tutti la risoluzione del pannello è pari a 1920×1080 pixel e lo schermo FullView ha un rapporto screen-to-body del 90%. Il modello MagicBook Pro portato nel nostro paese è alimentato dalla CPU Ryzen 5 4600H affiancata da 8 GB di RAM DDR4 e unità SSD PCIe NVMe da 256 GB per lo storage, mentre MagicBook 14 e MagicBook 15 basano il loro funzionamento sulla CPU Ryzen 5 4500 Mobile, 8 GB di RAM e 512 GB per lo storage. Presente in tutti i casi la GPU Radeon Graphics. Il telaio è sempre in alluminio.

Prezzi e disponibilità

Di seguito i prezzi dei laptop MagicBook che oggi HONOR porta in Italia. Acquistandoli dallo store ufficiale è possibile approfittare della spedizione gratuita e richiedere senza alcuna spesa aggiuntiva alcuni dispositivi o accessori extra come specificato tra parentesi.