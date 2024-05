PREZZO MINIMO STORICO per la TV Nokia da 65 pollici

Il televisore da 65 pollici di Nokia con tecnologia Android TV è appena sceso al suo prezzo minimo storico su Amazon. L’e-commerce ha deciso di ridurre la spesa necessaria per l’acquisto, portandola al suo livello più basso da quando è in vendita. Tra i punti di forza, prima di addentrarci nelle specifiche tecniche, sono da segnalare il design elegante e minimalista caratterizzato da cornici sottili (perfetto per appoggiarlo su un mobile così come per appenderlo a parete) e la risoluzione 4K Ultra HD del pannello in dotazione.

Televisore Nokia con Android TV: 65 pollici e prezzo minimo storico

Le applicazioni per lo streaming dei contenuti da piattaforme come Netflix, Prime Video, YouTube e Disney+ sono preinstallate. È comunque possibile scaricarle altre direttamente da Play Store, come si fa su smartphone e tablet. Inoltre, non manca il supporto alla tecnologia Chromecast per la trasmissione wireless di foto, video e audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

È dotato di triple tuner per la ricezione dei canali tramite digitale terrestre (DVB-T2), satellite (DVB-S2) e cavo (DVB-C). Inoltre, il telecomando con microfono permette di interagire con l’Assistente Google attraverso la propria voce. Grazie al nuovo prezzo portato al suo minimo storico, in questo momento puoi acquistare il televisore da 65 pollici di Nokia con piattaforma Android TV a soli 471 euro.

Per quanto riguarda vendita e spedizione, per entrambe è possibile contare sull’affidabilità di Amazon, che tra le altre cose assicura la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni a chi effettua subito l’ordine. La spesa, lo ripetiamo, non è mai stata così bassa dal lancio sul mercato.