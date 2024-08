Monitor da gaming MSI (23,8", FHD, 180HZ, 1ms) in offerta a 119,99€ su Amazon

Puoi aggiornare la tua postazione di lavoro e da gioco con questa offerta per il Back to School di Amazon. Il monitor da gaming MSI G2412F è in offerta infatti a soli 119,99 euro invece di 179. Un prezzo eccezionale per un prodotto di qualità che saprà soddisfarti per ogni esigenza.

Monitor da gaming MSI G2412F: le caratteristiche

Questo monitor è in grado di garantirti una qualità visiva eccezionale unita a prestazioni fluide e reattive: merito del pannello Rapid IPS da 23,8 pollici in risoluzione Full HD (1920 x 1080), con una gamma cromatica che copre il 107% dello spazio colore sRGB.

Inoltre, il refresh rate di 180 Hz, combinato con un tempo di risposta di 1 ms (GtG), garantisce movimenti fluidi e senza sfarfallii, rendendolo ideale per le sessioni videoludiche. La tecnologia Adaptive Sync elimina invece tutti i problemi di screen tearing e stuttering.

Il design frameless non solo contribuisce a un aspetto moderno ed elegante, ma è anche perfetto per configurazioni multi-schermo, riducendo le distrazioni visive tra i monitor. Con less-blue light e anti-flicker di MSI i tuoi occhi saranno protetti anche durante lunghe sessioni di utilizzo.

Prima di chiudere, uno sguardo alla connettività: il monitor è dotato di porte HDMI 2.0b CEC e DisplayPort 1.2a, che offrono ampie opzioni per collegare PC, Mac, console e laptop. Inoltre, il supporto è regolabile in inclinazione, permettendoti di trovare facilmente la posizione di visualizzazione più confortevole.

Un monitor da gaming versatile, di qualità e dal prezzo accessibile grazie a questo sconto: acquistalo adesso a soli 119,99 euro invece di 179,99.