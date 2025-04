Fire TV Stick HD, 4K e 4K Max in SUPER SCONTO: fino a -46%

Amazon ha deciso di tagliare il prezzo dei dispositivi della gamma Fire TV Stick, arrivando addirittura a uno sconto del 46% nel caso di un modello. La promozione in corso (ti consigliamo di approfittarne, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile) interessa le versioni HD, 4K e 4K Max. È l’occasione perfetta per trasformare qualsiasi televisore o monitor in un Smart TV pronta per lo streaming.

Fire TV Stick HD, 4K e 4K Max in forte sconto

Partiamo dalla più economica, la Fire TV Stick HD di ultima generazione con telecomando vocale Alexa, controlli per la casa intelligente e supporto alla risoluzione 1080p. La puoi acquistare al prezzo di soli 29,99 euro, con uno sconto del 33% rispetto al listino ufficiale.

Scegliendo invece Fire TV Stick 4K, oggi in sconto a soli 37,99 euro (con l’offerta -46%) puoi contare sul supporto al formato Ultra HD, alle tecnologie Dolby Visione e Dolby Atmos, alla modalità HDR10+ e alla connettività Wi-Fi 6, per un’esperienza di intrattenimento evoluta.

Concludiamo la carrellata con il top della gamma: Fire TV Stick 4K Max oggi al prezzo di soli 47,99 euro, grazie allo sconto del 40%. In questo caso ci sono anche il supporto a Wi-Fi 6 e alla modalità Ambiente.

Se hai l’abbonamento Prime attivo per te c’è anche la consegna gratuita, indipendentemente dalla spesa, assicurata già entro domani se effettui subito l’ordine. Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione.