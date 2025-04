Monitor curvo ultrawide da 34 pollici a 190€: ECCO COME averlo

Oggi puoi acquistare a un prezzo davvero stracciato un monitor curvo ultrawide da 34 pollici per la tua scrivania. È merito dell’offerta di Amazon che vede protagonista il modello Gawfolk GF340E, adatto per ogni utilizzo (produttività compresa), ma ottimizzato per il gaming, grazie ad alcune caratteristiche integrate per un’esperienza immersiva. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza, citando subito il rapporto di contrasto dinamico 4000:1, l’anti-sfarfallio e la riduzione della luce blu emessa per non affaticare gli occhi.

Gawfolk GF340E: l’offerta sul monitor ultrawide

Il pannello ha una curvatura 1500R, un angolo di visione che arriva a 178 gradi, proporzioni 21:9, la compatibilità con lo standard VESA per appenderlo e risoluzione 3440×1440 pixel. Inoltre, non mancano il supporto alla modalità HDR e alla tecnologie FreeSync e G-Sync per la sincronizzazione con il framerate della scheda video. Ci sono ben quattro porte di connessione sul retro: due HDMI 2.0 e altre due DisplayPort 1.4, alle quali si aggiungono il jack per l’uscita audio. Il tempo di risposta è ridotto a 1 ms, mentre il refresh rate da 120 Hz garantisce una fluidità senza compromessi anche durante l’azione più concitata. Scopri di più nella pagina dell’e-commerce dedicata al prodotto.

Il primo forte sconto è applicato in automatico, mentre per ottenere il secondo e acquistare Gawfolk GF340E al prezzo finale di soli 190 euro (invece di 195 euro) è necessario pagare con BANCOMAT Pay. Ti basta seguire le istruzioni.

È spedito da Amazon con la consegna gratis prevista già entro domani se lo ordini adesso. Il voto medio assegnato dai clienti dell’e-commerce al monitor curvo ultrawide da 34 pollici è superiore a 4/5.