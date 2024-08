Monitor da gaming Dell 24.5" (FHD, 280Hz, 0.5ms) in sconto ESCLUSIVO Amazon

Dell G2525H è un monitor da gaming Full HD da 24.5 pollici con frequenza di aggiornamento a 280Hz e tempo di risposta a 0.5ms che oggi puoi acquistare su Amazon in offerta esclusiva a soli 199,99 euro invece di 259.

Dell G2524H: un monitor da gaming eccezionale

Il monitor, oltre alla risoluzione Full HD, ti stupirà con una frequenza di refresh che può essere overcloccata fino a 280 Hz: questo significa che ogni movimento sullo schermo sarà fluido e privo di ritardi, garantendo una reattività immediata durante le sessioni di gioco più intense. Il tempo di risposta di 0,5 ms minimizza l’effetto sfocato.

Il pannello Fast IPS e le cornici ultrasottili sui tre lati ti daranno un campo visivo ampio di 178 gradi, mentre la compatibilità con tecnologie come NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium e VESA AdaptiveSync assicurano un gameplay fluido, eliminando i fastidiosi scatti e tearing anche nei momenti di gioco più concitati.

I colori vivaci e accurati sono garantiti dal supporto del 99% della gamma sRGB, offrendoti immagini ricche e dettagliate. Inoltre, grazie alla tecnologia ComfortView Plus, il monitor emette meno luce blu, permettendoti di giocare per ore senza affaticare gli occhi.

Per personalizzare la tua esperienza, infine, potrai contare su quattro profili di gioco preconfigurati basati sui generi più popolari, con la possibilità di personalizzare fino a tre profili per adattarsi perfettamente alle tue preferenze. Prestazioni e comfort in un unico pacchetto: questo monitor è un vero affare. Acquistalo adesso in sconto esclusivo Amazon a soli 199,99 euro.