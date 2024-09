HONOR Pad 9 è il tablet dal design SLIM e display supremo (2k), gran sconto

Tra tutti i tablet sul mercato, nella fascia media Honor Pad 9 occupa la vetta della gerarchia. Bello dal punto di vista estetico, questo dispositivo è un gioiello quando lo utilizzi. Veloce, potente e con una visione di qualità così elevata che streaming e gaming diventano all’ordine del giorno. Doppia occasione su Amazon dove spunti il coupon e approfitti di due sconti. Collegati in pagina e portalo a casa a soli 250 euro.

Honor Pad 9, il tablet con display 2.5K e non solo

Corpo in metallo, finiture di classe e design ultra slim per fare di questo tablet tutto ciò che vuoi. È il tuo compagno quando cerchi un po’ di svago, se vuoi studiare o lavorare senza farti mancare la componente tech. Con Honor Pad 9 ci son ben poche limitazioni ed è tutto reso possibile dalla scheda tecnica.

Il processore Snapdragon unito a 8GB di RAM e 256GB di memoria lo fanno regnare supremo. Sono caratteristiche da non prendere come scontate, soprattutto su questa categoria di prodotti. In ogni caso, grazie a loro hai applicazioni che si aprono alla velocità della luce, possibilità di multitasking e potenza in ogni azione.

Tutte le altre features che ruotano attorno non son da meno: display da 12,1″ con risoluzione 2.5K e refresh rate a 120Hz per una fluidità soprannaturale. Fotocamera frontale e posteriore per scatti e video eccellenti. Batteria che ti porta al giorno dopo.

Come sistema operativo? Ovviamente monta Android, versione 13 con servizi Google presenti e pronti all’uso.

