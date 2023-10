Honor Pad X9 in ottimo DOPPIO sconto su Amazon

Honor Pad X9 è in offerta su Amazon con un doppio sconto che ti farà risparmiare il 28% sul prezzo originale di 249,90 euro. Tutto questo è possibile grazie ad un coupon esclusivo da spuntare in pagina che ti permette di portare a casa questo eccezionale tablet a soli 179,99 euro.

Honor Pad X9 in doppia offerta: le caratteristiche

Honor Pad X9 offre un’esperienza visiva straordinaria grazie al suo schermo da 11,5 pollici. Con una risoluzione 2K e un refresh rate di 120Hz, questo tablet offre colori vibranti, dettagli nitidi e transizioni fluide. La protezione per gli occhi integrata assicura che tu possa goderti lunghe sessioni di utilizzo senza affaticare la vista.

Dotato del processore Qualcomm Snapdragon 685 a 6nm, Honor Pad X9 offre prestazioni eccezionali. Con HONOR MagicOS 7.1 basato su Android 13, questo tablet supporta la multi-finestra, consentendoti di aprire fino a 4 app contemporaneamente per massimizzare la produttività. La collaborazione multischermo rende il lavoro tra tablet e smartphone più efficiente che mai.

Per un’esperienza audio straordinaria, il dispositivo è dotato di sei altoparlanti. L’innovativo design canalizza il suono dall’altoparlante inferiore e con l’aiuto dell’algoritmo di miglioramento vocale di HONOR, il suono è nitido e avvolgente. Questa caratteristica è perfetta per corsi online, apprendimento a distanza e l’intrattenimento multimediale.

Con una batteria da 7250 mAh, il tableet ti offre il supporto di cui hai bisogno per lunghe sessioni di utilizzo. Che tu stia guardando sport in diretta, seguendo corsi online o leggendo e-book, questo tablet è pronto a soddisfare le tue esigenze. La funzione di carica rapida da 22,5W assicura che tu possa tornare in azione in poco tempo.

Honor Pad X9 vanta infine un design unibody in metallo che combina leggerezza e solidità. Con uno spessore di soli 6,9 mm e un peso di 499 g, questo tablet è sorprendentemente leggero e sottile. La struttura in lega di alluminio offre un tocco elegante, mentre i bordi affusolati e la texture opaca garantiscono una presa comoda.

Non perdere questa incredibile opportunità di risparmiare sul Honor Pad X9. Accedi all’offerta e al coupon esclusivo e porta a casa un tablet di alta qualità a un prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.