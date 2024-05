Google Pixel Watch 2: la nuova offerta Amazon vale il MINIMO STORICO (-30%)

Su Amazon è arrivata una nuova offerta sul Google Pixel Watch 2 che vale il minimo storico assoluto, vale a dire il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma: il costo è infatti di 279 euro invece di 399, un risparmio considerevole dato dall’offerta al 30%.

Google Pixel Watch 2 al minimo storico: le caratteristiche

Con Google Pixel Watch 2, grazie alla tecnologia FitBit, l’intelligenza artificiale e un nuovo sensore puoi avere un monitoraggio avanzato del battito cardiaco. Questo permette di ottenere dati più precisi relativi al fitness e al tuo benessere complessivo. a funzionalità Risposta del corpo di Fitbit è infatti in grado di identificare potenziali segni di stress e di fornire consigli utili per intervenire tempestivamente.

Il sensore integrato rileva le variazioni della temperatura che possono essere correlate all’ambiente circostante, al ciclo mestruale o ai cambiamenti nello stato di benessere dell’utente. Inoltre, l‘app ECG consente di valutare il ritmo cardiaco, mentre le notifiche di ritmo cardiaco irregolare possono essere ricevute direttamente sull’app Fitbit

La funzione di rilevamento cadute è progettata per aiutare l’utente a contattare i servizi di emergenza in caso di caduta grave, con la possibilità di effettuare una chiamata automatica se non viene ricevuta risposta. Con la funzione SOS emergenze, il Pixel Watch 2 consente di avvisare facilmente i contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento nel caso in cui ci si senta in pericolo.

Uno smartwatch completo che oggi puoi avere ad un prezzo eccezionale: solo 279 euro invece di 399.